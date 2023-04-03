Сейчас дело находится на рассмотрении в суде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанин обвиняется в убийстве своей сожительницы. Подробностями поделились в региональном Следкоме.

Следователи выяснили, что 14 октября прошлого года пара находилась в своей комнате коммунальной квартиры. В один момент между 53-летним мужчиной и его 50-летней сожительницей произошел конфликт. Позже ссора переросла в драку. Подозреваемый стал бить женщину по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сейчас мужчина находится под стражей, на него завели уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

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