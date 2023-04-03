В Кирово-Чепецке загорелся дом-интернат для престарелых и инвалидов

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирово-Чепецке 2 апреля произошел пожар в здании дома-интерната для престарелых и инвалидов. Как сообщили в региональном МЧС, в помещении сработала пожарная сигнализация.

Как уточнили в ведомстве, возгорание зафиксировали на четвертом этаже интерната. На место оперативно прибыли восемь пожарных расчетов. Они эвакуировали 14 маломобильных граждан.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. В помещении сгорели постельные принадлежности, обои на стене, оплавились пластиковое окно и входная дверь, закоптились стены и потолок.