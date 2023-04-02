Кировчане могут узнать о состоянии движения общественного транспорта на сайте ЦДС

Статус покажет, отстает автобус от графика или опережает его, а также находится ли машина на перерыве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте ЦДС у отслеживаемых по карте автобусов появилась строка состояния. Внимание на нововведение обратил паблик «Кировский транспорт».

Теперь у машин на линии отображаются статусы, оповещающие о движении согласно графику либо отставания от него или опережения. Сервис также оповестит о технологическом перерыве, если транспорт на обслуживании, на линии или в парке. Если же трекер выключен, появится статус о том, что информация может быть недостоверной из-за отсутствия связи с ТС более нескольких минут.

- Зачастую система «глючит» и выдает транспорт, движущийся по маршруту, как находящийся на технологическом перерыве и подсвечивает его серым цветом, но надеемся эти недостатки будут устранены специалистами ЦДС, - добавляет паблик.

Фото: m.cdsvyatka.com

Фото: m.cdsvyatka.com

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