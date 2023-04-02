В Кирове оборудовали тренажерный зал для людей с особенностями здоровья и пенсионеров

Зал оборудован всем необходимым, а занятия ведет квалифицированный инструктор. Фото: kirovreg.ru

Тренировки проводятся в Кировском городском комплексном центре социального обслуживания на Пугачева, 24. Его посещают пожилые горожане и молодые люди в возрасте от 18 лет с ограниченными возможностями. Для них оборудован небольшой тренажерный зал со всем необходимым оборудованием.

С подопечными занимаются в мини-группах по два человека, тренировки ведет квалифицированный инструктор по адаптивной физической культуре. Цель - общее укрепление тела и реабилитация, формирование сильного мышечного корсета и поддержание нормального веса. Сегодня зал посещают 44 человека.

- Занимаясь с тренером и другими подопечными центра, человек с особенностями здоровья учится общаться, работать в команде, слышать и воспринимать новую информацию, - подчеркнули в областном правительстве.

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