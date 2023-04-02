3 апреля в Кирове пройдут плановые отключения электричества

В некоторых районах работы могут занять весь день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый понедельник для некоторых горожан начнется с темноты. АО «Горэлектросеть» сообщила о плановых отключениях электричества в Кирове 3 апреля.

Основная причины тому - плановый ремонт оборудования. Срок отсутствия электричества может варьироваться от полутора до девяти часов. Компания напоминает, что все работы проводятся для повышения качества электроснабжения и предупреждения аварийных отключений в будущем.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

Кировчане могут уточнить информацию по телефонам:

- 255-977, 564-034 (для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов);

- 529-555 (для жителей Нововятского района и заречной части Кирова).

Посмотреть график отключения электричества в Кирове 3 апреля можно на скриншоте ниже или по этой ссылке.

Фото: geskirov.ru

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