3 апреля в Кирове пройдут плановые отключения электричества

В некоторых районах работы могут занять весь день.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новый понедельник для некоторых горожан начнется с темноты. АО «Горэлектросеть» сообщила о плановых отключениях электричества в Кирове 3 апреля.
Основная причины тому - плановый ремонт оборудования. Срок отсутствия электричества может варьироваться от полутора до девяти часов. Компания напоминает, что все работы проводятся для повышения качества электроснабжения и предупреждения аварийных отключений в будущем.
АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.
Кировчане могут уточнить информацию по телефонам:
- 255-977, 564-034 (для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов);
- 529-555 (для жителей Нововятского района и заречной части Кирова).
Посмотреть график отключения электричества в Кирове 3 апреля можно на скриншоте ниже или по этой ссылке.
Фото: geskirov.ru
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