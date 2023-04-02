Кировчане смогут бесплатно распечатать фотографии для «Бессмертного полка»

Акция традиционно проходит в Кирове каждый год.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Кировчане смогут бесплатно распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает областное правительство.
В подготовке к акции горожанам помогут центры «Мои документы». Для этого нужно принести оригинал фотографии и данные о родственнике-участнике Великой Отечественной войны: фамилия, имя, отчество, звание, годы жизни. Придется также предоставить паспорт или иное удостоверение личности.
За печатью фотографии можно обратиться с 3 по 28 апреля в МФЦ по следующим адресам:
- Карла Маркса, 54;
- Захватаева, 21а;
- Калинина, 2;
- Щорса, 95;
- Андрея Упита, 13;
- Октябрьский проспект, 24;
- Лянгасово, Ленина, 10;
- Нововятск, Советская, 12.
С 3 по 22 апреля прием заявок на печать будут вести центры в Слободском (Советская, 86) и Кирово-Чепецке (Первомайская, 10).
При готовности портрета заявителю придет СМС. Забрать его можно только в том МФЦ, где оформлялась заявка.
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