Кировчане смогут бесплатно распечатать фотографии для «Бессмертного полка»

Акция традиционно проходит в Кирове каждый год. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчане смогут бесплатно распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает областное правительство.

В подготовке к акции горожанам помогут центры «Мои документы». Для этого нужно принести оригинал фотографии и данные о родственнике-участнике Великой Отечественной войны: фамилия, имя, отчество, звание, годы жизни. Придется также предоставить паспорт или иное удостоверение личности.

За печатью фотографии можно обратиться с 3 по 28 апреля в МФЦ по следующим адресам:

- Карла Маркса, 54;

- Захватаева, 21а;

- Калинина, 2;

- Щорса, 95;

- Андрея Упита, 13;

- Октябрьский проспект, 24;

- Лянгасово, Ленина, 10;

- Нововятск, Советская, 12.

С 3 по 22 апреля прием заявок на печать будут вести центры в Слободском (Советская, 86) и Кирово-Чепецке (Первомайская, 10).

При готовности портрета заявителю придет СМС. Забрать его можно только в том МФЦ, где оформлялась заявка.

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