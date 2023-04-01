Нейросеть посчитала Кировскую область туристическим раем из-за природы и культурного наследия

Нейросеть оценила туристический потенциал Кировской области. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Популярную сейчас нейросеть ChatGPT попросили рассказать о достоинствах нашего края. Так, искусственный интеллект порекомендовал посетить Кировский областной краеведческий музей, полюбоваться на архитектуру Нолинска и узнать о народных промыслах.

Отдохнуть на свежем воздухе кировчанам советуют в Слободском районе, где зимой хорошо покататься на лыжах, а летом - заняться рыбалкой, спортом и туризмом. Для созерцания природы нейросеть рекомендует съездить в Вятскополянский район, чтобы полюбоваться на реку Вятку и озеро Казанское.

- Путешествуйте по Кировской области, и вы увидите, насколько она прекрасна. Ее можно назвать туристическим раем из-за ее культурного наследия, прекрасной природы и гостеприимства жителей, - так закончила рассказ нейросеть.

В Центре развития туризма добавили, что искусственный интеллект перепутал названия районов, но в целом смог интересно подать нашу область.

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