В Кирове у ТЦ «Грин Хаус» на остановку вернули электронное табло

Ранее табло демонтировали из-за капремонта перекрестка Ленина и Современной. Фото: киров.рф

В Кирове у ТЦ «Грин Хаус» вернули «умную остановку». Об этом сообщает горадминистрация.

На период капремонта перекрестка Ленина и Современной с остановки убрали табло, показывающее время до прибытия автобуса. Его опору демонтировали из-за расширения проезжей части. После подключения к сети электроснабжения оборудование снова появилось на остановке «Торговый центр «Грин Хаус». Как сообщает мэрия, это посадочный пункт для семи городских маршрутов и двух пригородных.

- В ЦДС напоминают, что данные устройства не показывают точное расписание движения пассажирского транспорта, а информируют о прогнозе его прибытия на основе данных ГЛОНАСС, - напомнили в горадминистрации.

Всего в Кирове работает 14 «умных остановок». Они установлены там, где проходит наибольшее число маршрутов.

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