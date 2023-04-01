Кировчане могут посетить бесплатные уличные зарядки

Занятия подходят для кировчан всех возрастов. Фото: kirovreg.ru

Кировчан приглашают на бесплатные спортивные зарядки на открытом воздухе. Об этом сообщает областное правительство.

Мероприятия проводят профессиональные тренеры. Принять участие могут все желающие, занятия подходят для кировчан всех возрастов. Зарядки проходят почти ежедневно в разных районах города:

- Набережная Грина;

- Северная Набережная;

- парки им. Кирова, Гагаринский, Кочуровский, Победы, у Дворца Пионеров;

- Александровский сад;

- овраг Засора;

- Ганино;

- Лянгасово;

- Дороничи;

- Нововятск;

- площадка у Кванториума (Пролетарская, 50);

- стадион «Машиностроитель».

Подробную информацию о местах и времени сбора можно посмотреть здесь.

- Занятия проводятся по мере комплектования групп. Кроме того, проект предусматривает бесплатные зарядки для сотрудников организаций, школьников, в лагерной смене и других сообществах, - добавили в пресс-службе правительства.

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