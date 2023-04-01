В Кировской области пройдет акция «Будь здоров!»

«Станции здоровья» будут работать с 3 по 4 апреля. ФОТО: Правительство Кировской области

Правительство Кировской области проводит акцию «Будь здоров!». Цель мероприятия привлечь жителей города к здоровому образу жизни.

С 1 по 10 апреля в центрах «Мои документы» организуют «Станции здоровья». Каждый желающий может измерить пульс, давление и узнать информацию о профилактике хронических заболеваний.

График работы пунктов:

- 3 апреля с 14.00 до 16.00, улица Андрея Упита, 13;

- 4 апреля с 14.00 до 16.00, улица Калинина, 2;

- 5 апреля с 14.00 до 16.00, улица Захватаева, 21;

- 6 апреля с 14.00 до 16.00, улица Карла Маркса, 54

- 7 апреля с 14.00 до 16.00, Октябрьский проспект, 24.

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