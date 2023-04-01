На территории кировской фабрики «IKEA» теперь располагается «Лузалес-Вятка»

Для губернатора Кировской области важно, чтобы сохранились рабочие места. ФОТО: Правительство Кировской области

Бывшее помещение фабрики «IKEA» выкупила компания «Лузалес». Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Летом 2022 года «IKEA» заявили о своем уходе из России и о продаже помещений. Теперь завод носит название «Лузалес-Вятка». Новое руководство планирует выпускать школьную мебель. Приоритетной задачей предприятия стоит сохранение качества изделий.

Глава региона Александр Соколов подчеркнул, что при уходе заграничной компании необходимо сохранить рабочие места.

Добавим, «Лузалес» - предприятие полного цикла производства (от лесозаготовки до выпуска готовой продукции). Оно создано в 1999 году и ведет деятельность более 20 лет. Основные производственные мощности расположены в Республике Коми.

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