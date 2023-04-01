В Слобдском отремонтируют 15 дорог

Работы пройдут в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В правительстве Кировской области сообщили, что в городе Слободской отремонтируют 15 дорог. Как рассказали в региональном министерстве транспорта, за эти участки проголосовали сами жители. Работы пройдут в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».
Ремонту подлежат следующие участки:
- улица Азина от улицы Вятский тракт до улицы Пушкина;
- улица Боярская от дома №8 до дома №14;
- улица Гоголя от дома №1 до дома №10;
- улица Дерышева от улицы Урицкого до улицы Горького;
- переулок Молодежный;
- улица Октябрьская от улицы Береговой до дома №10 по улице Октябрьской;
- улица Морозова;
- улица Слободская от дома №87 до дома №107;
- переулок Фабричный;
- улица Райниса от улицы Советской до гаражей;
- от указателя «Слободской» до съезда в деревню Денисовы;
- улица Встречная от улицы Райниса до дома №4 по улице Встречной;
- улица Кирова от ул. Мира до ул. Ключевой;
- улица Никольская от МКДОУ детсада «Колокольчик» до улицы Загородной;
- улица Шестаковская от дома №13б до дома №13ж.
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