В Слобдском отремонтируют 15 дорог

Работы пройдут в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Кировской области сообщили, что в городе Слободской отремонтируют 15 дорог. Как рассказали в региональном министерстве транспорта, за эти участки проголосовали сами жители. Работы пройдут в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонту подлежат следующие участки:

- улица Азина от улицы Вятский тракт до улицы Пушкина;

- улица Боярская от дома №8 до дома №14;

- улица Гоголя от дома №1 до дома №10;

- улица Дерышева от улицы Урицкого до улицы Горького;

- переулок Молодежный;

- улица Октябрьская от улицы Береговой до дома №10 по улице Октябрьской;

- улица Морозова;

- улица Слободская от дома №87 до дома №107;

- переулок Фабричный;

- улица Райниса от улицы Советской до гаражей;

- от указателя «Слободской» до съезда в деревню Денисовы;

- улица Встречная от улицы Райниса до дома №4 по улице Встречной;

- улица Кирова от ул. Мира до ул. Ключевой;

- улица Никольская от МКДОУ детсада «Колокольчик» до улицы Загородной;

- улица Шестаковская от дома №13б до дома №13ж.

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