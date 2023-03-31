В Кирове начнутся работы по восстановлению участков дорог после раскопок

Глава города Кирова отметила, что провалы необходимо устранить до лета. ФОТО: Администрация города Кирова

В администрации города Кирова прошло совещание, на котором обсудили вопросы восстановления участков дорог после раскопок и в том числе, устранения провалов около колодцев.

Представители МУП «Кировские тепловые сети» (КТС) заявили, что с 15 мая начнутся работы по восстановлению 400 участков раскопок. Однако главу города Елену Ковалеву такие сроки не устроили. Она отметила, что благодаря установившимся погодным условиям уже к майским праздникам следует отремонтировать участки, с высоким пешеходным и транспортным трафики.

Так же стоит отметить, что в КТС заявили, что в ближайшие дни будет восстановлена брусчатка у памятника войнам-интернационалистам у филармонии и провал на перекрестке улицы Красноармейской и Октябрьского проспекта.

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