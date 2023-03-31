В Кировской области мужчину с ограниченными возможностями не хотели переселять из непригодного жилья

Мужчина-инвалид жил в доме который является непригодным к эксплуатации с 2015 года. ФОТО: onf.ru

Мужчина-инвалид жил в неблагоприятных условиях, а местные власти не хотели переселять его в благоустроенную квартиру. Подробностями поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства установили, что мужчине, являющемуся инвалидом первой группы, предоставили жилье в доме № 67 по улице Энгельса в городе Советске. Однако постройка еще в 2015 году была признана не пригодной для проживания. Несмотря на нарушение закона власти муниципалитета не предоставляли мужчине новую квартиру.

Для восстановления своих прав житель Советского района обратился в прокуратуру. Суд признал требования надзорного органа законными мужчина получит новое жилье.

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