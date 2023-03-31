Здание торгового центра «Фабрика» готово к эксплуатации

Разрешение на эксплуатацию здания выдали 29 марта. ФОТО: Управление госохраны ОКН Кировской области

В Кирове закончились работы по ремонту комплекса зданий завода «Физприбор». Этой новостью поделились в региональном управлении госохраны ОКН.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано ведомством 29 марта. Здание стало последним объектом, входящим в комплекс зданий завода, в котором провели работы по приспособлению для современного использования. Также отремонтированы объекты «Книжный склад», «Дом Ф.И. Злыгостева» и «Административный корпус завода «Физприбор».

Теперь комплекс полностью готов к новому использованию. Ранее здание использовалось как торговый центр «Фабрика».

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