В Кирове обсудили установку памятника Александру Невскому

Памятник установят на площади у Вятской филармонии. Фото: киров.рф

Вопрос подняли на заседании художественного совета, прошедшем в мэрии. На обсуждение вынесли два варианта памятника: конный монумент и скульптура в виде фигуры Александра Невского. Установить сооружение планируется на площади у Вятской филармонии.

По мнению членов худсовета, композиция не должна быть слишком большой: сооружение должно быть доступно для молодежи, так как парковые скульптуры больше притягивают подрастающее поколение.

Кроме того, на встрече постановили, что памятник должен располагаться ближе к филармонии и на расстоянии около 25 метров от проезжей части. К следующему обсуждению художники с учетом всех нюансов впишут эскизы в городское пространство, чтобы рассматривать их с привязкой к конкретной территории.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.