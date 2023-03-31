В Кирове и.о. замглавы мэрии стал Дмитрий Печенкин

В городской администрации произошли очередные кадровые перестановки. Фото: киров.рф

В Кирове назначили и.о. заместителя главы администрации города. Им стал Дмитрий Печенкин, сообщили в пресс-службе ведомства. Он будет курировать вопросы ЖКХ и благоустройства. Стоит отметить, что Печенкин также с 2021 года занимает должность начальника департамента городского хозяйства.

Кроме того, обязанности первого замглавы администрации с 22 марта возложили на Владимира Дудина. В его ведении - сферы строительства и муниципальной собственности. Его также с той же даты назначили на должность заместителя начальника департамента муниципальной собственности. Ранее он возглавлял отдел земельных отношений в горадминистрации.

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