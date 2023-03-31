Вятка вскроется ото льда на 10-15 дней раньше «нормального» срока

На реках отмечается подъем воды, ледостав с полыньями и закраинами. Фото: Антон МАМАЕВ

Вскрытие Вятки прогнозируется в первой половине апреля - на 10-15 дней раньше нормы. Об этом сообщили в областном правительстве.

По состоянию на 31 марта на реках северной части региона сохраняется зимний режим. Наблюдаются ледостав с полыньями, закраинами. На большинстве водоемов области отметили подъем воды от 1 до 52 см.

Река Ярань уже очистилась ото льда. Разводья отмечаются на реках Пижма и Вятка у гидропоста Киров. Идет редкий ледоход на реках Святица и Кильмезь, средний в низовьях реки Вятка у гидропоста Вятские Поляны.

При дальнейшем повышении уровня воды придомовые территории в Яранске и Санчурске может подтопить. Как сообщает областное правительство, населенные пункты в муниципальных образованиях региона обеспечены всем необходимым.

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