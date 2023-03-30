Кировские предприятия готовы представить более 200 импортозамещающих товаров

Кировские предприятия готовы производить: металлоизделия, станки, приборы для изменения контроля, сельскохозяйственное оборудование и много е другое. ФОТО: Правительство Кировской области

В Кировской области разработан комплекс мер поддержки предприятий, которые производят товары для импортозамещения. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Как рассказал и.о. министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области Дмитрий Глушков, предприятия выпускают критически важные товары, которые ранее поставлялись из других стран. В списке более 200 наименований: это металлоизделия, станки, приборы для изменения контроля, сельскохозяйственное оборудование, пластмассы, бытовая химия, косметическая продукция, лекарства.

Также Федеральный и Кировский фонд развития промышленности предоставляют предприятиям льготные займы под низкую процентную ставку. В прошлом году выдано 4 льготных кредита на сумму 562,6 миллиона рублей.

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