В Оричевском районе мужчине незаконно отказали в получении повышенных выплат к страховой пенсии

Пенсионный фонд отказал мужчине в получении повышенных выплат при уходе на пенсию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пенсионеру смогли восстановить права на получение повышенной выплаты. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что Пенсионный фонд Оричевского района отказал мужчине в получении повышенных выплат при уходе на пенсию. Они аргументировали это тем, что у местного жителя отсутствовали данные об учете отработанного времени. Однако вовремя проверки надзорным органом выяснилось, что у мужчины отсутствовали данные о его работе в сельском хозяйстве.

Суд доказал, что в период с января по апрель 1965 года пенсионер действительно был трудоустроен. Прокуратуре удалось восстановить права местного жителя и ему повысили выплаты.Пенсионеру смогли восстановить права на получение повышенной выплаты. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что Пенсионный фонд Оричевского района отказал мужчине в получении повышенных выплат при уходе на пенсию. Работники учреждения аргументировали это тем, что у местного жителя отсутствовали данные об учете отработанного времени. Однако вовремя проверки надзорным органом выяснилось, что не включили в стаж период его работы в сельском хозяйстве.

Суд доказал, что в период с января по апрель 1965 года пенсионер действительно был трудоустроен. Прокуратуре удалось восстановить права местного жителя и ему повысили выплаты.

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