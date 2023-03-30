В Кировской области осудили участника группы лжеврачей, обманувшего 34 человек

Приговором стали два года колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает региональная прокуратура, осужденный работал в ОПГ с сентября 2017 по сентябрь 2018 года. Он приглашал кировчан на бесплатную медицинскую диагностику организма в медицинские центры города. После «пациентам», преимущественно пожилым, сообщали о якобы найденных заболеваниях, в том числе онкологических. Для лечения предлагалось «высокоэффективное медицинское оборудование», в действительности оказавшееся простыми массажерами.

В период расследования мужчина сдал остальных участников группы, за что прокурор заключил с ним досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело выделили в отдельное производство.

На днях суд вынес ему приговор за обман 34 человек и получение более трех миллионов рублей под предлогом оказания медицинских услуг. Приговором стали два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Уголовное преследование остальных 14 соучастников продолжается.

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