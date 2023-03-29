В Кировской области развели понтонные мосты в пяти районах

Службы спасения готовы реагировать на экстренные ситуации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области развели понтонные мосты. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Экстренные меры приняли из-за потепления и осадков. Такие условия приводят к интенсивному снеготаянию, подвижке льда и повышению уровня воды в реках. На сегодняшний день в Зуевском, Малмыжском, Нолинском, Советском районах и Кикнурском муниципальном округе разведены понтонные переправы. Жители этих населенных пунктов обеспечены едой медикаментами и вещами первой необходимости. Также на совещании в правительстве начальник управления защиты населения и территорий Игорь Прокошев доложил, что службы готовы реагировать на экстренные ситуации. Созданы группы из 8 тысяч человек спасателей, около 2,2 тысячи единиц техники и 124 наводных средства. Кроме того, будут развернуты 39 пунктов временного размещения.

Губернатор Александр Соколов поручил главам муниципалитетов держать вопрос на личном контроле и быть готовыми экстренно реагировать.

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