В Кирове продолжается обустройство уличного освещения

Работы ведутся за счет средств городского бюджета. Фото: киров.рф

Фонари устанавливают там, где они прежде отсутствовали вовсе. До 1 мая они появятся на улице Щорса в районе домов № 121-№125-а/12, на участке дороги от Трактовой, 2-б до слободы Лянгасы, улице Железнодорожной у домов № 1-6 в деревне Ломовской, улице Урожайной в поселке Костино, а также в деревне Олинцы.

В мэрии отметили, что оборудование не сразу вводится в работу, так как нужно выполнить техническое присоединение - то есть «запитать» светильники. Такие работы прошли в деревнях Полевщина, Кудино, Никуленки, Опушни, Садаковы, на улице Овражной, в поселке Садаковский и селе Бахта.

Всего в текущем году освещение появилось на 25 улицах. Как добавили в горадминистрации, работы выполняются за счет средств городского бюджета

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