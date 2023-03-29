В Кирове две женщины пострадали в ДТП на Московской

ДТП произошло вечером 28 марта. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове две женщины пострадали в столкновении двух автомобилей. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 28 марта в 20.50. У дома №20 по улице Московской столкнулись «Хендай» и «Ауди». От удара машины вылетели на тротуар. В результате пострадали оба водителя - женщины 39 и 50 лет. Степень тяжести их травм неизвестна.

Как уточнили в Госавтоинспекции Кировской области, это единственное ДТП, произошедшее за минувшие сутки на дорогах региона.

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