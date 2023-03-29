В Слободском районе в пожаре погиб 60-летний мужчина

Трагедия произошла в поселке Октябрьский. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кировской области пожар унес жизнь мужчины. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Происшествие случилось 28 марта. В одном из жилых домов поселка Октябрьский Слободского района вспыхнул пожар. На месте трагедии спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной могло быть неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту пожара ведется доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.