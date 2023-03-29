Кировские медработницы попали под суд за мошенничество с «коронавирусными» выплатами

Суд назначил кировчанкам наказание в виде штрафа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове две медицинские работницы фиктивно трудоустроили свою знакомую. Подробностями дела поделились в региональной прокуратуре.

Как выяснили сотрудники ведомства, две женщины, работающие в учреждении по оказанию помощи больным коронавирусом, похищали деньги из областного бюджета. Делали они это следующим образом: устроили на работу свою знакомую на должность санитарки, в дальнейшем она получала зачисления в качестве зарплаты и страховых выплат за тяжкий труд. Естественно «санитарка» не работала, а лишь числилась в списках. Таким образом мошенницы «заработали» около 600 тысяч рублей.

Злоумышленниц признали виновными по статье УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Медработницы заплатят штраф.

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