В Кировской области возобновили работу совета по вопросам развития предпринимательства

На первом заседании обсудили вопросы подготовки к неделе предпринимательства. ФОТО: Правительство Кировской области

Правительство Кировской области сообщило, что координационный совет по вопросам развития малого и среднего бизнеса вновь начал свою работу. На протяжении нескольких лет работа этого органа была приостановлена.

Во вторник, 28 марта, зампред правительства Михаил Сандалов, открывая заседание, заявил, что главная задача совета - это стабильная работа предпринимательства.

- Координационный совет должен стать площадкой взаимодействия власти и бизнеса, - отметил Сандалов. - Уже есть положительные примеры: обсуждение осенью прошлого года введения пониженных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих УСН.

На первом заседании обсудили вопросы подготовки к неделе предпринимательства, которая пройдет в Кировской области с 22 по 27 мая. Также предложили решения проблемы обеспеченности кадрами.

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