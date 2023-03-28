Жительница Уржума избила своего 2-летнего сына и выкинула на улицу без одежды

Ранее семья не состояла на учете в правоохранительных органах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Уржумского района избила своего ребенка и ночью выгнала на улицу. Подробностями инцидента поделились в УМВД России по Кировской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, отец, возвращаясь домой, нашел своего двухлетнего сына на крыльце без одежды. Мужчина незамедлительно вызвал скорую помощь и отправился с ребенком в ЦРБ. Оттуда он позвонил в полицию и рассказал о случившемся дежурному. Прибывшие на место сотрудники ведомства опросили мать мальчика и выяснили, что пока папы не было дома, женщина избила ребенка и выкинула на крыльцо дома.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Стоит отметить, что ранее семейство не попадало в поле зрения правоохранительных органов.

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