В Кирове из-за припаркованной машины не смогли выйти на линию восемь троллейбусов

Водители троллейбусов ждали решения ситуации несколько часов. ФОТО: Администрация города Кирова

Во вторник, 24 марта, в Кирове было приостановлено движение троллейбусов. Подробностями инцидента поделились в городской мэрии.

На разворотном круге у завода «Сельмаш» водитель припарковал свой автомобиль так, что с 7.00 до 9.00 восемь троллейбусов не могли выехать. Для сглаживания ситуации некоторый транспорт пришлось снять с других маршрутов. Приехавшие на место сотрудники Госавтоинспекции смогли дозвониться до водителя, и попросили его припарковаться в другом месте.

Кировчанам напоминают о необходимости соблюдать правил остановки и стоянки личных средств передвижения. Особенно в участках проезда общественного транспорта.

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