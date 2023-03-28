Жительница Кировской области за оскорбление ударила гостя ножом

Женщину доставили в отделение полиции, где она будет находится до конца разбирательства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Куменского района чуть не зарезала своего гостя. Подробностями поделились в УМВД по Кировской области.

Полицейские установили, что в одной из квартир Куменского района проходило застолье. Во время распития спиртных напитков 50-летняя хозяйка квартиры посчитала поведение одного из своих гостей неприемлемым. Позже она схватила нож и воткнула мужчине в грудную клетку. Потерпевшего доставили в больницу, он выжил.

Хозяйка квартиры находится под стражей, на нее завели уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего.

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