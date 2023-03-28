Кировская фирма сделала 2,5 тонны рыбы «из воздуха»

Документы были оформлены только на 25 килограммов рыбы Фото: Иван МАКЕЕВ

В марте ООО «Артель», владеющему складом продуктов питания в Кирове, на 10 дней закрыли доступ в систему «Меркурий». Причиной стало нарушение закона.

Месяцем ранее ООО купило 25 килограммов мороженой чехони (рыбы) и оформило на нее электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД). Далее сотрудник фирмы через инвентаризацию в «Меркурии» незаконно увеличил вес партии до 2,5 тонн (ровно на 2 475 килограммов). При этом новых эВСД заявлено не было. Откуда взялось столько рыбы, неизвестно, ее происхождение также не установлено. При этом в феврале-марте «Артель» продала 417,7 килограмма рыбы предприятиям из Кирова и Удмуртии.

В Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю поясняют: ООО нарушило ветеринарные правила, утвержденные приказом Минсельхоза РФ, то есть обязательные требования, действующие в России, за что и было наказано.

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