В Кирове откроют спортивные секции для детей с особенностями здоровья

Ребят будут тренировать по президентскому гранту. Фото: правительство Кировской области

Спортклуб «Без границ» выиграл президентский грант на проект «Тренируемся на равных». Это позволит провести тренировки детей с ментальной инвалидностью и другими особенностями здоровья, причем в инклюзивном формате, то есть со всеми ребятами.

По данным правительства Кировской области, в сентябре 2023-го откроют инклюзивные спортивные секции для 70 детей с ментальной инвалидностью. Тренировки пройдут не только в Кирове, но и в столицах других регионов. Завершит проект межрегиональный турнир юнифайд-команд, то есть сборных, в которые включат также и особенных детей.

Плюсом с мая начнут тренировки по проекту «Всем семьям - спорт!»: детей и подростков с двигательными, ментальными, психическими, сенсорными особенностями ждут на футболе, баскетболе, мини-гольфе, пинг-понге и других занятиях.

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