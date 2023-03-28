Бывших зэков в Кировской области принудительно проверят на туберкулез

Местные жители игнорируют требования о прохождении медосмотров Фото: Александр ГЛУЗ

В Фаленском районе Кировской области будут разбираться со здоровьем «вчерашних» зэков. Об этом пишет прокуратура Кировской области.

В ходе проверки выяснилось, что 11 местных жителей, недавно освободившиеся из тюрьмы, игнорируют требования об обязательном медосмотре: дважды в год они должны проверяться на туберкулез.

Поэтому прокуратура вышла в суд с иском о принудительном медицинском обследовании этих людей. Иск удовлетворен, исполнение решения суда проконтролируют прокуроры.

Туберкулез - опасное инфекционное заболевание. Больные его заразными формами представляют опасность для окружающих - могут передать туберкулез воздушно-капельным путем.

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