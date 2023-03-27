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НовостиОбщество27 марта 2023 17:12

В Кировской области начали ремонтировать первый из 14 мостов

Ранний стар работ стал возможен благодаря потеплению
Анастасия Николаенко
На время работ на мосту организовали реверсивное движение. ФОТО: правительство Кировской области

На время работ на мосту организовали реверсивное движение. ФОТО: правительство Кировской области

На территории Кировской области уже плотно закрепилась теплая погода. Как сообщили в правительстве Кировской области, это позволило намного раньше намеченного срока начать работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в планах на 2023 год одним из пунктов стоит ремонт 14 мостов. На одном из объектов работы уже стартовали.

Речь идет о мосте через реку Шуда в Пижанском муниципальном округе (трасса «Киров - Советстк - Яранск»). Работы, которые по плану должны были начать на месяц позже, проводит компания «Кировмост-К».

- Уже разобрано мостовое полотно, убраны перила и ограждения, а также некоторые элементы конструкции, разбираем межбалочные швы, - рассказали в Дорожном комитете Кировской области. - В ближайшее время запланирован подъем и ремонт балок пролетного строения и опор.

На время работ на мосту организовали реверсивное движение.