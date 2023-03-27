Браконьеров из Кирова судят за убитого лося

Один обвиняемый добыл лося, другие помогли разделать тушу Фото: Иван ПРОХОРОВ

Жителей Кирова будут судить за незаконную охоту. Подробностями делится прокуратура Кировской области.

По версии следствия, 20 января 2023 года один из обвиняемых добыл лося в лесу у деревни Коврижные Шабалинского района. Материальный ущерб от его действий оценен в 400 тысяч рублей.

Вместе с приятелями он разделал тушу и сложил мясо в автомобиль. Однако полицейские остановили машину на территории Котельничского района. Вину мужчины полностью признали и компенсировали ущерб.

Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба). Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением прокурора направлены в суд.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.