В Кировской области перекрыто движение по мосту через Вятку

На время половодья в Гоньбе организовали паромную переправу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На время половодья в Кировской области перекрыли движение по понтонной переправе через Вятку в районе села Гоньба Малмыжского района. Как сообщили в региональном правительстве, на неопределенный срок движение по мосту будет прекращено.

Из-за розлива Вятки 38 населенных пунктов на левом берегу оказались отрезаны от остального мира. Однако, как заверяют власти, местные жители полностью обеспечены запасом продуктов, воды, лекарств и предметов первой необходимости на два месяца. При необходимости, вещи можно будет доставить в «отрезанные» деревни через Кильмезь (объезд составит 70 км).

На время половодья в Гоньбе организовали паромную переправу. На ней и люди, и автомобили смогут пересечь Вятку бесплатно.

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