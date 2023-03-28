В Кировской области перекрыто движение по мосту через Вятку

На время половодья в Гоньбе организовали паромную переправу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На время половодья в Кировской области перекрыли движение по понтонной переправе через Вятку в районе села Гоньба Малмыжского района. Как сообщили в региональном правительстве, на неопределенный срок движение по мосту будет прекращено.
Из-за розлива Вятки 38 населенных пунктов на левом берегу оказались отрезаны от остального мира. Однако, как заверяют власти, местные жители полностью обеспечены запасом продуктов, воды, лекарств и предметов первой необходимости на два месяца. При необходимости, вещи можно будет доставить в «отрезанные» деревни через Кильмезь (объезд составит 70 км).
На время половодья в Гоньбе организовали паромную переправу. На ней и люди, и автомобили смогут пересечь Вятку бесплатно.
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