Кировчанам напомнили правила поведения на водоемах в период таяния снега и льда

Родителей просят присматривать за детьми вблизи водоемов. ФОТО: правительство Кировской области

С началом новой недели в Кировскую область пришло заметное потепление. С прогнозом погоды на ближайшие дни можно ознакомиться здесь.

Повышение температуры, разумеется, приведет к таянию снега и льда. А это значит, что кировчанам нужно задуматься о своей безопасности при посещении водоемов. Ведь выходить на тонкий лед небезопасно для жизни и здоровья - он может рассыпаться в любой момент.

- Быстрее всего процесс таяния происходит у берегов, - обращают внимание в ГИМС. - Весенний лед превращается в рыхлую массу.

В ведомстве напомнили, что в период весеннего паводка и ледохода запрещается:

- выходить на водоемы, ходить по льдинам и кататься на них;

- переправляться через реку;

- подходить близко к реке в местах затора льда, отталкивать льдины от берегов;

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

- измерять глубину водоема.