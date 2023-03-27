Кировчанам напомнили правила поведения на водоемах в период таяния снега и льда

Родителей просят присматривать за детьми вблизи водоемов. ФОТО: правительство Кировской области
С началом новой недели в Кировскую область пришло заметное потепление. С прогнозом погоды на ближайшие дни можно ознакомиться здесь.
Повышение температуры, разумеется, приведет к таянию снега и льда. А это значит, что кировчанам нужно задуматься о своей безопасности при посещении водоемов. Ведь выходить на тонкий лед небезопасно для жизни и здоровья - он может рассыпаться в любой момент.
- Быстрее всего процесс таяния происходит у берегов, - обращают внимание в ГИМС. - Весенний лед превращается в рыхлую массу.
В ведомстве напомнили, что в период весеннего паводка и ледохода запрещается:
- выходить на водоемы, ходить по льдинам и кататься на них;
- переправляться через реку;
- подходить близко к реке в местах затора льда, отталкивать льдины от берегов;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- измерять глубину водоема.