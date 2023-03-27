Подросток помогал двоим кировчанам в сбыте наркотиков

Молодых людей задержали полицейские Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове задержали трех закладчиков запрещенных веществ. Подробностями делится СУ СКР по Кировской области.

По версии следствия, двое молодых людей и подросток, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно сбыли наркотическое вещество через тайник («закладку»). Они также намеревались незаконно сбыть наркотики в Кирове и области, но были задержаны сотрудниками подиции.

Уголовное дело возбуждено по п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере) и ч. 2 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотического средства в крупном размере). Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

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