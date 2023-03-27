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НовостиПроисшествия27 марта 2023 7:06

В Орловском районе из-за неисправной печи погибла женщина

По факту пожара ведется проверка
Анастасия Николаенко
Следователи выясняют детали и причины трагедии. ФОТО: СУ СКР по Кировской области

Следователи выясняют детали и причины трагедии. ФОТО: СУ СКР по Кировской области

В минувшие выходные в Орловском районе произошел пожар, в котором погибла женщина. Подробностями ЧП поделились в СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла в воскресенье, 26 марта, в деревне Степановщина Орловского района. На месте пожара спасатели обнаружили тело 53-летней женщины, погибшей в огне.

Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная печь.