В Орловском районе из-за неисправной печи погибла женщина

Следователи выясняют детали и причины трагедии. ФОТО: СУ СКР по Кировской области

В минувшие выходные в Орловском районе произошел пожар, в котором погибла женщина. Подробностями ЧП поделились в СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла в воскресенье, 26 марта, в деревне Степановщина Орловского района. На месте пожара спасатели обнаружили тело 53-летней женщины, погибшей в огне.

Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная печь.