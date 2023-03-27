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НовостиОбщество27 марта 2023 6:10

16 пар кировчан сыграли свадьбу в красивую дату

Статистикой поделились в региональном минюсте
Анастасия Николаенко
Многие не упустили возможность и сыграли свадьбу в красивую дату - 23.03.2023.

Многие не упустили возможность и сыграли свадьбу в красивую дату - 23.03.2023.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие пары очень серьезно подходят к выбору даты свадьбы. И это не удивительно, ведь этот день навсегда останется в их памяти станет датой годовщины.

Поэтому многие влюбленные не упустили возможность узаконить свои отношения в красивую дату - 23 марта 2023 года (23.03.2023). Как сообщили в региональном министерстве юстиции, в этот день 16 влюбленных пар стали настоящими семьями.

- От души поздравляем все пары, зарегистрировавшие брак! Желаем много искренних улыбок и положительных эмоций в каждом совместно прожитом дне, благополучия, растущего достатка и крепкой и дружной семьи!, - добавили в ведомстве.