14 апреля в Кирове стартует Всероссийская ярмарка вакансий

Ярмарка пройдет в два этапа. ФОТО: Правительства Кировской области

В правительстве Кировской области рассказали о проведении Всероссийской ярмарке трудоустройства. Этом проект пройдет по всей стране в два этапа.

Первый стартует 14 апреля, на нем всем желающим расскажут про вакансии и проведут информационные встречи. Участие в конференции примут десятки работодателей, представляющие все сферы. Особое внимание уделят промышленникам, которые больше всех испытывают дефицит кадров. Больше всего вакансий будут предлагать выпускникам.

Второй этап планируется провести в середине июня.

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