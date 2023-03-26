В Кировской области потратили более 18 миллионов рублей на установку противопожарного оборудования

12 тысяч многодетных семей оснастили противопожарной системой. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кировской области оборудовали противопожарными системами квартиры многодетный семей и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Такое решение приняли на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. На установку выделили 18,8 миллионов рублей, сумму увеличили так как в прошлом году на эти цели потратили всего 1,9 миллионов рублей. 12 тысяч квартир оборудованы оповещателями, которые работают в автономном режиме.

Стоит отметить что такую инициативу предложил губернатор Кировской области Александр Соколов.

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