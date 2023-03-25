Кировских дизайнеров приглашают поучаствовать в Московской неделе моды

Мероприятие состоится в Москве в конце апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировские дизайнеры могут представить свои коллекции в Москве. Об этом сообщает областное правительство.

С 28 по 30 апреля в столице пройдет Московская неделя моды. Мероприятие состоится на на специально организованных трехдневных маркетах Московской недели моды в ТРК «Европолис», Ростокино, ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза».

Минпромторг Кировской области приглашает региональных производителей легкой промышленности представить свои новые коллекции на выставке. Заявки принимаются на официальном сайте Московской недели моды до 29 марта. Участие в мероприятии бесплатное, принять его могут бренды женской, мужской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров.

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