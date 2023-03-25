В Кировской области мужчине грозит срок за похищение мяса и овощей из столовой

Мужчина унес из столовой котлеты, мясо и овощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области мужчине грозит срок за похищение еды из столовой. Информацию сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел в Мурашах. Ночью злоумышленник проник в столовую для работников одного из предприятий, отогнув москитную сетку. Он похитил порционное мясо, котлеты, овощи и даже подливку, вынеся все продукты в кастрюле и сковороде. Наутро сотрудники столовой заметили пропажу и сообщили в полицию. Следы в итоге привели к 43-летнему местному жителю.

- Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы, на работу не устраивался, злоупотреблял спиртным. Дома у него была обнаружена и изъята похищенная из столовой посуда, продукты он съел, - рассказали в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Ведется расследование.

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