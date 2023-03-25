В Кирове разыскивают алиментщицу, задолжавшую дочери 1,3 миллиона рублей

Молодая женщина умышленно скрывается от уплаты алиментов на содержание дочери. Фото: ГУФССП по Кировской области

В Кирове разыскивают злостную неплательщицу алиментов. Подробности сообщили в ГУФССП по региону.

Разыскиваемая - 23-летняя Анна Александровна Великоредчанина (29.08.1999 г.р.), уроженка Котельничского района Кировской области. Молодая женщина умышленно скрывается от уплаты алиментов на содержание своей восьмилетней дочери. Сумма уже составляет 1 миллион 390 тысяч рублей. Предположительно, должница проживает в Кирове и может работать в сфере общепита или торговли.

Кировчан просят помочь в розыске алиментщицы. Если вы знаете о ее местонахождении, сообщите об этом по телефонам 8-951-355-05-55, 8(8332) 48-99-05.

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