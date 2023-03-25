Прогноз погоды в Кирове на 25-26 марта: пасмурная погода и дожди по вечерам

На выходных ожидается плюсовая температура и дожди по вечерам. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Кировчан ожидают теплые и слегка дождливые выходные. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 25 и 26 марта в Кирове.

В субботу, 25 марта, температура воздуха днем поднимется до +6 градусов. День будет пасмурным, но без осадков. Вечером ожидается дождь, который продлится до ночи. По прогнозу синоптиков, в конце дня возможно усиление ветра: порывы могут составить до 10 м/с. Атмосферное давление с утра поднимется с 734 до 737 мм ртутного столба, а к ночи вернется на прежнюю отметку.

В воскресенье, 26 марта, за окном потеплеет до +7 градусов. Погода вновь будет пасмурной, однако в течение дня обойдется без осадков. Дождь, как и накануне, начнется ближе к вечеру и продлится всю ночь. Ветер стихнет, порывы составят максимум 4 м/с. Атмосферное давление остановится на отметке в 737-738 мм ртутного столба.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.