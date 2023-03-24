Кировским подрядчикам велели сосредоточиться на содержании остановок и пешеходных переходов

Особое внимание уделят пешеходным зонам и переходам, а также остановкам общественного транспорта. Фото: киров.рф

Кировские дорожники продолжают работу на улицах города в период таяния снега. Как сообщает горадминистрация, подрядчикам обозначили приоритетные направления - сосредоточиться на содержании остановочных площадок, пешеходных переходов и подходов к ним.

Сейчас рабочие заканчивают вскрытие водоотводных канав и промывку ливневых коммуникаций. Продолжается уборка тротуаров: 70% пешеходных зон очищены до твердого основания. В ближайшее время планируется заключение контракта на вывоз дополнительных объемов снега и льда - 20 тысяч кубометров.

Ресурсоснабжающим организациям велели привести в порядок участки, где проводились раскопки. На некоторых из них образовались просадки - например, на улицах Комсомольской, Воровского, Герцена, перекрестке Красноармейской и Октябрьского проспекта.

Отметим, что в Кирове также продолжается ямочный ремонт. Работы пройдут во всех районах города.

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