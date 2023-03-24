В Кирове реализацию проекта стелы в сквере Трудовой славы обсудили с подрядчиком

Дизайн-проект стелы утвердили в январе 2023 года. Фото: киров.рф

В Кирове обсудили реализацию проекта стелы в сквере Трудовой славы. Как сообщили в горадминистрации, на встрече присутствовали представители подрядчика, который разрабатывает смету по ее строительству.

В планах у организации и заказчика - создать при возведении стелы цельный архитектурный мемориальный комплекс, который будет включать в себя памятник «Кировчане - труженики тыла» и сам сквер. Для этого при строительстве используют подсветку и другие материалы. Специалисты подрядной компании уже изучили место, где планируется построить комплекс.

В ближайшее время с подрядчиком заключат муниципальный контракт. Через неделю он должен предоставить план-график для контроля сроков выполнения работ. Строительство стелы планируется закончить до конца 2023 года.

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