В Кировской области установили дату «последнего звонка» в 2023 году

Праздничные линейки пройдут в очном формате. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Кировской области определились с датой «последнего звонка». Информацию сообщает правительство региона.

В 2023 году Минобразования Кировской области рекомендовало провести мероприятия во вторник, 23 мая. Информацию о дате проведения направили во все школы региона. Праздничные линейки для учеников, педагогов и родителей пройдут в очном формате.

Экзаменационная кампания начнется 24 мая. Стоит отметить, что в текущем году сдавать ОГЭ будут около 13 тысяч девятиклассников, ЕГЭ - порядка пяти тысяч выпускников.

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