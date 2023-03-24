Кировчанин лишился 346 тысяч рублей, чтобы получить «наследство»

Мошенники убедили мужчину, что ему досталось в наследство почти 41 тысяча евро. Фото: Даниил ОПАРИН

Кировчанин перевел деньги мошенникам чтобы получит несуществующее наследство. Подробностями поделились в УМВД России по Кировской области.

Полицейские выяснили, что потерпевшему пришло сообщение в мессенджере о том, что якобы на его имя в португальском банке имеется счет. Позже ему позвонили с этого же номера и сказали, что ему достались в наследство почти 41 тысяча евро.

Следом с потерпевшим связался «сотрудник банка Казахстана» и убедил «наследника» в том, что для получения денег ему необходимо оплатить 10% от суммы. Таким образом мужчина перевел неизвестным 346 тысяч рублей. Потерпевший лишь через две недели понял, что его обманули.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Личности мошенников устанавливаются.

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